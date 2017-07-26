Певица Юлия Самойлова хочет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне и ждет официального подтверждения. Об этом сообщил пресс-секретарь артистки.

По словам Самойловой, она никогда не была в Португалии, к тому же выступить на «Евровидении» — мечта всей ее жизни, сообщает RT со ссылкой на «РИА Новости».

В настоящее время певица еще не приступила к подготовке к конкурсу, поскольку ждет официального заявления. Сейчас она занята сольной карьерой.

Ранее был объявлен город проведения международного музыкального конкурса — «Евровидение» в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Самойлова не смогла выступить на «Евровидении-2017» в Киеве из-за запрета на въезд на Украину со стороны СБУ. В апреле 2017 года гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что певица примет участие в конкурсе в 2018 году.