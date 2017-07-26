Мосгорсуд отказался в среду увеличить до трех часов в день время прогулок экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в размере $2 млн.

Таким образом, суд второй инстанции отклонил апелляционную жалобу адвокатов Улюкаева, которые просили отменить решение Басманного суда, продлившего 13 июля текущего года срок домашнего ареста их подзащитному до 15 августа, и перевести Улюкаева под подписку о невыезде. Защита также просила увеличить обвиняемому время ежедневных прогулок с двух до трех часов и изменить их время (сейчас экс-чиновнику разрешено бывать на воздухе с 7:00 до 9:00) в том случае, если меру пресечения не изменят.

Алексей Улюкаев не присутствовал на заседании суда. Обвиняемый прислал ходатайство с просьбой рассмотреть жалобу в его отсутствие, передает BFM.RU.

Напомним, главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева задержали в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года. По данным следствия, его взяли с поличным после того, как тот получил кейс с $2 млн за выданную положительную оценку министерства, которая позволила нефтегазовой компании заключить сделку по покупке 50-процентного госпакета акций «Башнефти».

Улюкаев находится под домашним арестом с 15 ноября 2016 года. Президент России Владимир Путин снял его с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Расследование дела завершено. Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый отрицает. Дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.