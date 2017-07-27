На чемпионате мира по водным видам спорта сборная России по прыжкам в воду завоевала пять медалей. Золото сенсационно выиграли Илья Захаров/Евгений Кузнецов (синхронные прыжки, трамплин 3 м), серебро у Надежды Бажиной (трамплин 1 м) и Александра Бондарь/Виктора Минибаева (синхронные прыжки 10 м), бронза у Ильи Захарова (трамплин 3 м) и Надежды Бажиной/Кристины Ильиных (синхронные прыжки, трамплин 3 м). Это лучший результат нашей сборной с 2003 года, когда в команде блистали знаменитые Дмитрий Саутин и Юлия Пахалина.

Этот результат примечателен также тем, что на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро российские прыгуны и вовсе остались без медалей (лучший результат — четвертое место Евгения Кузнецова), а главный тренер Олег Зайцев был отправлен в отставку.

— За год до Игр-2016 Международная федерация плавания (FINA) объявила о том, что соревнования будут проходить в закрытом бассейне, — рассказал «Известиям» президент российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. — Поэтому наши прыгуны готовились к Рио на базе «Озеро Круглое» в закрытом бассейне. Однако за несколько месяцев до начала Игр оргкомитет сделал заявление, что деньги на строительство объектов закончились и соревнования пройдут в открытом бассейне. А соревнование по прыжкам в воду в закрытом и открытом бассейне — это два разных вида спорта. Также было сделано много ошибок с точки зрения техники прыжков. В том числе и со стороны главного тренера; в команде не было дружеской атмосферы — все сидели по разным углам и почти не общались друг с другом. Сейчас ситуация совсем иная.

На смену Олегу Зайцеву в команду пришла Светлана Моисеева, которая стала первой женщиной-главным тренером сборной России по прыжкам в воду. Светлана Моисеева пригласила в сборную тренеров по ОФП, которые работали над выносливостью и функциональным состоянием спортсменов. Также тренер сократила предстартовые сборы с трех недель до двух, предоставив своим подопечным чуть больше отдыха.

— Моисеева подобрала в команду профессиональных специалистов, с которыми ей удобно работать, которым она доверяет, — продолжил Алексей Власенко. — Сумела наладить дружескую атмосферу в коллективе. Поэтому я совсем не удивлен таким выступлением команды в Будапеште.

При Светлане Моисеевой результаты не заставили себя ждать. 26-летний Илья Захаров, который раздумывал о завершении карьеры после Игр-2016, уезжает из Венгрии с золотом, 30-летняя Надежда Бажина, не поднимавшаяся выше пятого места на чемпионатах мира - с двумя медалями. 23-летний украинец Александр Бондарь, получивший российский паспорт два года назад, и вовсе стал лидером национальной команды. В Будапеште Александр Бондарь остановился в шаге от пьедестала в личных прыжках и вместе с Виктором Минибаевом выиграл серебро в самой престижной дисциплине — синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

— Бондарь уже стал лидером сборной России, — заключил президент российской федерации прыжков в воду. — Это большой талант, который сумели разглядеть. Его основная проблема в том, что у него не очень сложная программа. На ЧМ его максимальный результат был 520 баллов, у победителей было под 600 балов. Я думаю, что ему надо усиленно поработать над программой, и тогда он сможет рассчитывать на медаль в личных прыжках на всех крупных турнирах.

Все медали России в прыжках в воду на Чемпионатах мира

1994 год (Рим) — 1 золото - 1 серебро - 1 бронза

1998 (Перт) — 5-1-3

2001 (Фукуока) — 1-1-3

2003 (Барселона) — 2-2-2

2005 (Монреаль) — 1-0-1

2007 (Мельбурн) — 1-1-2

2009 (Рим) — 1-0-1

2011 (Шанхай) — 0-2-1

2013 (Барселона) — 0-3-0

2015 (Казань) — 0-2-1

2017 (Будапешт) — 1-2-2

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