Городской совет подконтрольного Киеву Славянска лишил народного артиста РФ Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города, которое певец носил с 1999 года. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса».

«Российского артиста и депутата Государственной думы от «Единой России» Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области», — сказано в сообщении.

Известно, что данная инициатива поступила от местных общественных организаций, однако в горсовете не указали причины принятия решения.

Ранее аналогичное решение в отношении Иосифа Кобзона приняли несколько других украинских городов, в том числе Днепропетровск. Въезд на территорию Украины артисту запрещен.