Новый законопроект, который вводит санкции США против России, КНДР и Ирана, на 100% будет подписан, поскольку даже вето президента Дональда Трампа будет легко преодолено конгрессом.

Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«На мой взгляд, Трамп пойдет по пути подписания этого закона не потому, что он лично очень заинтересован в санкциях против России, а потому, что он находится в таком положении, что если он не подписывает, то конгресс всё равно вводит этот закон в действие через отрицание вето президента», — цитирует его «РИА Новости».

Пушков напомнил, что вето президента конгресс может преодолеть двумя третями голосов, а против законопроекта голосовали лишь три конгрессмена, тогда как за — 419.

Член Совета Федерации добавил, что главная цель новых ограничений — нейтрализовать договоренности президента РФ Владимира Путина и Трампа, достигнутые в Гамбурге.