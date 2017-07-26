Московский Губернский театр завершил четвертый театральный сезон спектаклем Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды», который прошел в день памяти артиста — 25 июля.

За сезон в театре прошло семь премьерных постановок, среди которых «Вид с моста», «Калигула», «Маленькая колдунья» и другие. Также в этом году были представлены новые редакции спектакля «Сирано де Бержерак» с Гелой Месхи в главной роли (режиссер — Сергей Безруков) и музыкального спектакля «Рождество. Мистерия. Бал» (режиссер — Евгений Гомоной).

В минувшем сезоне артисты театра, помимо традиционных выездов в города Московской области, посетили с гастролями Саратов, Самару, Салехард, Санкт-Петербург и Красноярск. Кроме того, театр выезжал во Владивосток и Хабаровск. Также театр принял участия в различных фестивалях, которые прошли в разных городах России.

В ноябре 2016 года на базе Московского Губернского театра был осуществлен творческий проект «Возрождение. Накануне 1916–2016», приуроченный к приближающейся 100-летней годовщине Октябрьской революции 1917 года. В рамках проекта прошли лаборатории режиссеров и драматургов, лекции и круглые столы, посвященные этой дате. Пьеса «Восемь» драматурга Владимира Зуева, ставшая победителем конкурса драматургов, будет поставлена в МГТ в следующем сезоне.

Новый, пятый юбилейный сезон театр откроет 5 сентября. К 10-летнему юбилею Губернаторского оркестра Московской области артисты театра сыграют «Увертюру для театра с оркестром» (режиссер — Евгений Гомоной).

А 23 и 24 сентября на сцене Губернского театра состоятся премьерные показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Бориса Акунина «Левиафан». На 20 и 29 октября запланирована премьера спектакля «Восемь», который повествует о расстреле царской семьи. А к концу осени зрителей ждет премьера «Вишневого сада» Антона Чехова в постановке Сергея Безрукова.