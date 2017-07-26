Все электропоезда, выходящие на маршруты, безопасны для пассажиров. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

В компании подчеркнули, что к перевозкам пассажиров допускаются только строго технически исправные и безопасные для эксплуатации подвижные составы. Техника, не прошедшая предрейсовую проверку, от эксплуатации отстраняется, сообщает «РИА Новости». Кроме того, в компании отметили, что вопросы безопасности для РЖД являются первоочередными, а подвижный состав регулярно обновляют и проводят капитальный ремонт, пишут «Дни.Ру». Кроме того, РЖД постоянно контактирует с Ространснадзором и проводит собственные проверки состояния поездов и условий труда сотрудников компании.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что Ространснадзор в ходе проверки после столкновения электрички с пассажирским поездом в Кунцево в апреле 2017 года выявил нарушения работы электропоездов. В частности, они касались сбоев в тормозных и противопожарных системах.

В настоящее время железнодорожники занимаются устранением выявленных нарушений.