Трехлетний ребенок и двое подростков получили травмы в результате аварий, которые произошли в Калининградской области накануне, 25 июля. Все пострадавшие были госпитализированы.

Как уточняет «Клопс.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, малыш был сбит автомобилем «ВАЗ» накануне вечером в Гурьевском районе области. Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящей на дороге машины.

На одной из улиц Калиниграда под колеса Audi попал 16-летний велосипедист. Он пересекал дорогу в неустановленном месте.

В тот же день микроавтобус Peugeot сбил 12-летнего мальчика на одной из улиц города. Ребенок в момент аварии находился на проезжей части.

По всем автопроисшествиям проводятся проверки.