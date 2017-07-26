Трое детей за минувшие сутки пострадали в авариях в Калининграде
Трехлетний ребенок и двое подростков получили травмы в результате аварий, которые произошли в Калининградской области накануне, 25 июля. Все пострадавшие были госпитализированы.
Как уточняет «Клопс.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, малыш был сбит автомобилем «ВАЗ» накануне вечером в Гурьевском районе области. Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящей на дороге машины.
На одной из улиц Калиниграда под колеса Audi попал 16-летний велосипедист. Он пересекал дорогу в неустановленном месте.
В тот же день микроавтобус Peugeot сбил 12-летнего мальчика на одной из улиц города. Ребенок в момент аварии находился на проезжей части.
По всем автопроисшествиям проводятся проверки.