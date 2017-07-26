Расследование резонансного уголовного дела о ДТП с «пьяным» шестилетним мальчиком завершено. Женщина, сбившая на машине шестилетнего мальчика в Балашихе в апреле этого года, предстанет перед судом. Об этом в среду сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

31-летняя автомобилистка обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Эксперты пришли к заключению, что женщина-водитель имела возможность предотвратить наезд. Было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости, а водитель пользовалась мобильным телефоном в момент ДТП», — цитирует Ирину Волк «Интерфакс».

Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в установленные законом сроки.