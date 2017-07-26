В Омской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) специалисты обходят частные хозяйства и ведут учет поголовья животных. Также проводятся рейды на рынках и изымается мясо без документов.

Создана комиссия, в состав которой вошли сотрудники окружной администрации, ветеринарной службы, а также представители комитетов территориального общественного самоуправления. Как отмечает РИА «Омск-информ», министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов в самый разгар эпидемии африканской чумы свиней ушел в отпуск до 7 августа.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен на всей территории региона. АЧС была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, 15 июля — в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр Любинского района обнаружили туши погибших животных на свалке. Всего уничтожению подлежат 2 тыс. животных в этих районах, а жителям запрещено в течение года выращивать свиней.