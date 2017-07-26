Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева до 15 августа. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Данным решением суд отклонил апелляцию стороны защиты о смягчении меры пресечения до подписки о невыезде или разрешении прогулок в вечернее время, чтобы Улюкаев мог проводить время с детьми. На данный момент обвиняемому разрешено пребывать на улице с 7 до 9 часов утра. Также адвокат Лариса Каштанова заявляла, что Улюкаеву необходимо увеличить время прогулок по состоянию здоровья.

«Требование об увеличении времени прогулок и их переносе на другое время — злоупотребление своим правом», — оспорила заявления защиты прокурор.

В мае экс-министру предъявили окончательное обвинение по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере». По версии следствия, денежная сумма должна была поспособствовать выдаче Минэкономразвитием заключения, позволяющего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти». Улюкаев своей вины не признает.