Оборонная промышленность России во II квартале 2017 года поставила в войска бригадный комплект «Искандер-М», 11 самолетов, шесть вертолетов, 60 крылатых ракет «Калибр» и другие виды вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Предприятиями оборонно-промышленного комплекса поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники», — подвел итоги II квартала Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

Он отметил, что армия получила бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», самолеты и вертолеты различных классов и назначений. Помимо этого, в войска поступили девять радиолокационных станций, многоцелевой сторожевой корабль «Совершенный», тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса «Борей» и два рейдовых катера.

«Также создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта единой космической системы», — добавил министр.

В свою очередь, замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о получении 42 торпед, трех подлодок и двух истребителях морской авиации Су-30СМ.