В Биробиджане на газоне у дома № 4 по улице Широкой местные жители обнаружили гранату, которая по виду была похожа на боевой снаряд.

О своей опасной находке горожане незамедлительно сообщили в отдел полиции. Сотрудники следственной группы на место происшествия приехали быстро и оцепили участок с опасным предметом. Как сообщает ИА EAOMedia, жильцы окрестных домов были эвакуированы.

Специалисты ведомства в ходе осмотра установили, что найденный боеприпас не опасен, после чего горожане смогли вернуться в свои квартиры. Гранату сотрудники полиции забрали с собой и направили на экспертизу.