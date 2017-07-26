Лучшие региональные практики в области социально-экономического развития представили эксперты на выездной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему «Регионы России: новые точки роста» в Петрозаводске.

Мероприятие организовано фондом «Росконгресс» совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и информационным агентством России ТАСС.

Одна из его задач — совершенствование у предпринимателей навыков использования инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, предлагаемых институтами развития и инфраструктурными организациями.

Для этого, в частности, ведется работа по созданию открытой общей коммуникационной платформы для сбора и представления информации о мерах господдержки для бизнеса.

«Малый и средний бизнес получит самую актуальную и полную информацию о мерах господдержки на едином ресурсе, государственные институты станут гораздо ближе к предпринимателям, значительно улучшится инвестиционный климат России. ТАСС готов помочь в реализации этого проекта, в том числе предоставляя технические возможности агрегатора открытых данных — платформу «ТАСС-Бизнес»», — сообщил замгендиректора ТАСС Андрей Соколов.