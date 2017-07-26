Омбудсмен Татарстана вмешалась в скандал вокруг фото модели в храме
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская прокомментировала фотосессию полуобнаженной модели в храме в Елабужском районе. По ее мнению, организаторы этого мероприятия не хотели оскорбить чувства верующих.
По ее мнению, то, что эта фотосессия проходила именно в храме, свидетельствует скорее «об отсутствии культуры и воспитания и неуважении к намоленным стенам».
Впрочем, по словам Сабурской, поступок организаторов сессии достоин морального осуждения, сообщает ProKazan.ru.
Ранее «Известия» писали о том, что журнал «Совет да любовь» в своей интернет-версии опубликовал фото модели в прозрачном платье и нижнем белье, позирующей в храме в Елабужском районе. Позже он принес извинения всем, кого эти фото оскорбили.
Между тем инцидентом с размещением снимков полуголой модели в церкви занялся Следственный комитет.