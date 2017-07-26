Житель Читы нашел на месте раскопок по улице Ленинградской серебряную чашу с монетами и бронзовый прут.

Местный житель вечером 25 июля вышел гулять с собакой. На прогулке недалеко от места, где проходили ремонтные работы, он увидел металлический предмет, который торчал из земли. Мужчине стало любопытно, он потянул за него и почувствовал скрежет, сообщает Газета Забайкальский рабочий.

Местный житель решил откопать предмет и обнаружил, что к нему привязана небольшая чаша с монетами. Предположительно находка датируется XVIII веком. Что делать с кладом, мужчина пока не решил.