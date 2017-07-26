Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки Марии Князевой, которая работала на телеканалы «Россия 1» и «Россия 24». Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

«В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в украинское медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М. Князеву принудительно возвратили на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы СБУ в Facebook.

По версии ведомства, Князева собирала информацию о ситуации внутри Украины, а также о работе высших органов власти и силовых структур, «используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами». Утверждается, что Князева якобы использовала эти данные «для тенденциозного освещения ситуации на Украине».