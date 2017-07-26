Первые электробусы могут быть запущены по городским маршрутам уже в 2018 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Мы будем покупать электробусы, произведенные исключительно на территории Российской Федерации, мы хотим, чтобы все технические решения были сделаны в России. Покупка электробусов по 300 единиц уже в 2018 году даст нам возможность на некоторых маршрутах увидеть первые электробусы», — приводит слова Ликсутова телеканал «Москва 24».

21 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что через три года власти полностью откажутся от автобусов на моторном топливе и будут закупать только электробусы. По словам главы города, такая мера значительно улучшит экологическую обстановку в Москве. Осенью столичные власти планируют провести конкурс на закупку электробусов.