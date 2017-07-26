В Ярославле прокуратура установила причины июньского пожара на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), в котором пострадал один человек. Компания, на топливной площадке которой произошло возгорание, оштрафована на 260 тыс. рублей.

Как передает ИА «ЯРНОВОСТИ», ООО «Интек Агро» работает с нарушениями федерального законодательства — территория не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением, автотранспорт находится на открытой площадке рядом со зданием и т.д. Кроме штрафа для всей организации, назначен также штраф руководителю в размере 29 тыс. рублей.

Напомним, 9 июня в Дзержинском районе Ярославля вспыхнул крупный пожар, ему был присвоен максимальный — третий — уровень сложности. Площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС спасли шесть человек.