В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась выставка известного петербургского графика Бориса Забирохина, в сентябре отмечающего 70-летие. В экспозиции «От слова к образу» представлены иллюстрации к произведениям мировой литературы: от суровых исландских саг и «страшных» русских сказок до Платонова и Шаламова, отозвавшихся на ужасы XX века.

Фото: пресс-служба музея/Владимир Михайлуца

Работы авторов, которых иллюстрировал Борис Забирохин от начала 1980-х до наших дней, образуют цельный художественный мир.

— Я скорее не иллюстратор, а интерпретатор литературного текста, рисую «по мотивам», — рассказал «Известиям» художник. — Слово для меня — повод к импровизации. Художник, который занимается книгой, создает свои изобразительные, пластические образы. Важно, чтобы автор был созвучен его мироощущению. В советское время, когда книжки, прежде чем их увидит читатель, должны были пройти цензуру, с этим были сложности. Когда же я смог свободно уйти в мифы и сказки, осуществилось то, о чем мечталось, к чему вели все мои наработки.

Первый стенд, который видит зритель, — серия «Семь смертных грехов»: на листе, предваряющем «грехи», изображен ангел, ограждающий младенца от дьявола. Мироощущение художника — мистериальное, человек у него оказывается между высшим и низшим «этажами» мироздания. Логично, что Забирохин визуализировал Библию с ее четкой оппозицией «свет — тьма» и скандинавскую мифологию с ее богами, великанами и столь специфичными образами, как, например, Нагльфар — корабль из ногтей мертвецов.

Фото: пресс-служба музея/Владимир Михайлуца

При этом художника не обвинишь в пафосе. Суровые северные мифы у него отмечены юмором, в больших «совиных» глазах Бабы-яги, леших и домовых заметна трогательная грустинка: русские сказки Забирохин иллюстрирует, апеллируя к традиции наива и лубка.

И даже в более ранних рисунках — по мотивам прозы Платонова, Распутина и Шаламова — очевидно, что художник смотрит на XX век сквозь призму вечности, размывая черты конкретной эпохи, отказываясь от социальности. Особняком смотрятся портреты и жанровые сценки советского времени, пронизанные печалью и ностальгически отсылающие к старой семейной фотографии, Павлу Филонову и в целом к русскому авангарду.

Борис Забирохин предпочитает технику литографии, то есть печатание с плоского камня. Работы в основном монохромны, хотя изображение может быть и цветным: краски нужны художнику для придания сюжетам особой теплоты.

Прекрасное дополнение выставки — своеобразная книга отзывов: тот самый плоский камень, с которого печатается литография; автор изобразил в центре свой профиль, каждый желающий может взять карандашик и дополнить изображение. «Боря, ты — радость», «Спасибо за продолжение первого расцвета»... На камне эти живые отзывы кажутся наскальными рисунками и символизируют соединение архаики и человечности, к которому стремится Борис Забирохин.