Бренд города представят жителям Рязани в пятницу, 28 июля. Помимо этого, рязанцы узнают про фирменный стиль города.

Как напоминает РИА «7 новостей», бренд Рязани разрабатывала команда маркетологов и дизайнеров в течение всего года. Было проведено масштабное исследование в рамках кампании «Рязань делает свой бренд». Стиль города обсуждался специалистами не только в Рязани, но и в Москве.

Ранее «Известия» писали о том, что любой желающий мог заполнить соответствующую анкету и высказать свои предложения по формированию городского стиля. Анкеты были размещены в торговых центрах, ресторанах, кафе и библиотеках.

Проект поддержали областное правительство и администрация Рязани.