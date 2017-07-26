Законопроекты о введении повышенных штрафов за распространение противоправного контента и клеветы в соцсетях будут рассмотрены депутатами во время осенней сессии. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

Сам Исаев считает, что данные законы могут быть приняты. Однако у депутатов есть ряд замечаний относительно техники исполнения закона — в частности, возможности уклонения от выполнения требований закона у зарубежных сетей, чьи офисы не находятся на территории РФ.

Сегодняшние меры наказания за противоправные действия в соцсетях Исаев назвал неэффективными.

«О том, что стали говорить, якобы наши депутаты выдумали какой-то невообразимый закон и так далее и тому подобное, — хочу напомнить, что абсолютно аналогичный закон был принят бундестагом Германии, где за распространение противоправного контента и клеветы в сети с физического лица берутся штрафы от €500 тыс. до €5 млн, а с юридических лиц — от €30 млн до €50 млн», — заявил Исаев.