МЧС Абхазии ищет туриста из России, который пропал в горах республики. Об этом сообщил представитель ведомства Мизан Ломия.

«Подразделения МЧС ведут поиск Андрея Лихачева из города Раменское Московской области, который пересек границу с РФ по реке Псоу 9 июля и должен был вылететь в Москву из аэропорта Сочи 22 июля», — приводит его слова ТАСС.

По словам пресс-секретаря, Лихачев собирался пройти горный маршрут Псху — Черная вода — перевал Кулямба, а также посетить село Цабал.

О пропаже россиянина заявили его родственники.

«Поиск туриста ведется с направления села Псху и со стороны перевала в Гудаутском районе», — добавил Ломия.