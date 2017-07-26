Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение палаты представителей конгресса США по введению новых антироссийских санкций. Свое отношение к «важному» решению, принятому нижней палатой конгресса, лидер страны выразил в микроблоге в Twitter.

«Важное решение конгресса США об антироссийских санкциях при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна расти!» — написал Порошенко.

Американский законопроект о санкциях против России предполагает выделение $30 млн на поддержку энергобезопасности Украины, заявило ранее посольство страны в Вашингтоне.

Напомним, накануне в конгрессе прошло голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. За документ высказались 419 конгрессменов, против проекта проголосовали лишь трое.

В Кремле заявили ранее, что оценивают законопроект «крайне негативно», а в ЕС его назвали «односторонними действиями Вашингтона», пишет сайт НТВ.Ru.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в связи с этим, что, если президент США Дональд Трамп подпишет его, это приведет к новому этапу конфронтации, а также покажет, что американский лидер является заложником конгресса и антироссийской истерии.

В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение сената, а затем документ должен будет подписать Дональд Трамп.