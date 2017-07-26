Специалисты Амурского спасательного центра МЧС приступили к ликвидации последствий разрушительного циклона в Приморье, который свирепствовал на территории региона на прошлой неделе.

Список работ по устранению последствий дождевого паводка обсудили 25 июля на комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Уссурийского городского округа. Предстоит расчистить 1,8 км русел рек в пяти районах Амурской области, сообщает ИА AmurMedia.

Также в мероприятия включено проведение берегоукрепительных работ, расчистка водопропускных труб и ручьев. Последствия дождевого паводка удалось минимизировать благодаря превентивной работе управления МЧС России по Приморскому краю. Специалисты дежурили на опасных участках и быстро реагировали на угрозы местному населению.