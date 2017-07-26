Основные работы по реконструкции Щелковского шоссе завершены. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов.

Завершены работы по реконструкции самой магистрали, теперь ведется работа по благоустройству прилегающей территории. Полностью работы планируют завершить в сентябре. Всего в рамках проекта, начало которому было положено в 2012 году, было отремонтировано около 22 км дорог. Кроме того, шоссе было расширено за счет добавления дополнительных полос протяженностью около 11 км. Были построены боковые съезды аналогичной протяженностью. Аксенов также отметил, что появились пять новых подземных переходов, а также было переложено около 20 км водоводов в связи с необходимостью переустройства и перекладки большого объема инженерных коммуникаций, сообщает телеканал «360».

Полноценное движение по шоссе будет запущено в сентябре 2017 года.