Рубль продемонстрировал рост при открытии торгов на Московской бирже в среду.

Укрепление российской валюты обусловлено ростом нефтяных цен.

Доллар США на 12:00 опустился на 4 копейки, до 59,8 руб./$1, евро понизился на 8 копеек и составил 69,65 руб./€1.

При этом доллар оказался на 3 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро — ниже на 5,1 копейки.

Цены на нефть продемонстрировали рост на фоне сообщений Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 10,2 млн баррелей, что в четыре раза превышает прогнозируемое экспертами снижение. Однако пока минэнерго США не опубликовало свои отчеты о запасах энергоносителей. Если оценки API подтвердятся, нефть ускорит рост еще больше.