На пляжах озера Тургояк в Челябинской области установлены таблички «Купаться запрещено». Ранее отдыхающие жаловались на сыпь, которая появляется после контакта с водой.

Роспотребнадзор начал проверку, лабораторные исследования пока не завершены. Несмотря на предупреждения, люди продолжают плавать. Согласно медицинским диагнозам, после купания в озере у отдыхающих появляется крапивница и церкариоз — болезнь, вызываемая личинками червей. Возможно, причиной сыпи является пыльца цветущих сосен, попадающая в воду в это время года. Отмечается, что в июне пробы воды соответствовали норме.

Год назад такие случаи были зафиксированы на противоположном берегу Тургояка, отмечает ИА «Ура.ру». Озеро называют младшим братом Байкала. Водоем подпитывается горными родниками, которые вдобавок фильтруются через покрывающие дно гранитные плиты и камни. Раньше считалось, что вода в нем чище, чем в Байкале.

В субботу, 29 июля, состоится массовый «Заплыв чистой воды». Власти не будут его отменять, так как соревнование стартует с того пляжа, откуда жалоб на сыпь после купания не поступало.