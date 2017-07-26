Проект санкций США против РФ предполагает выделение $30 млн Украине
Законопроект США о санкциях против РФ предполагает выделение $30 млн на поддержку энергобезопасности Украины.
Об этом заявило украинское посольство в Вашингтоне.
«Проект закона предусматривает создание «Фонда для противодействия российскому влиянию» и выделение в его бюджет $250 млн на 2018–2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн», — информирует «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что конгресс США почти единогласно принял законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Новые ограничения коснутся энергетической отрасли, что уже вызвало опасения в Евросоюзе.
Москва негативно оценила новый законопроект США, подрывающий российско-американские отношения.