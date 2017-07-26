Законопроект США о санкциях против РФ предполагает выделение $30 млн на поддержку энергобезопасности Украины.

Об этом заявило украинское посольство в Вашингтоне.

«Проект закона предусматривает создание «Фонда для противодействия российскому влиянию» и выделение в его бюджет $250 млн на 2018–2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн», — информирует «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что конгресс США почти единогласно принял законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Новые ограничения коснутся энергетической отрасли, что уже вызвало опасения в Евросоюзе.

Москва негативно оценила новый законопроект США, подрывающий российско-американские отношения.