Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего ранее восьмилетнего мальчика в Брянской области. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Ребенок был найден утром 26 июля. Мальчик заблудился в лесу. На данный момент он госпитализирован.

24 июля родственники ребенка сообщили, что мальчик уехал на велосипеде из деревни Корчминки в деревню Глаженку и пропал.

«По тревоге был поднят личный состав межмуниципального отдела полиции «Брянский». Были отработаны все места возможного пребывания ребенка, опрошены его друзья и знакомые, восстановлен маршрут его движения», — приводит сайт слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

В поисковой операции участвовали более 100 сотрудников правоохранительных органов, сотрудники МЧС, а также местные жители и волонтеры из разных регионов России. В пресс-службе уточнили, что для поиска использовались служебные и специально обученные собаки.