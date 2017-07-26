Посетителям «Москвариума» с «рыбными» фамилиями могут предоставить скидки на билеты. Соответствующее предложение к руководству «Москвариума» планирует направить председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Парламентарий отметила, что скидка может стать разовым мероприятием, сообщает сетевое издание m24.ru. Отмечается, что аналогичная акция ранее прошла в Московском зоопарке, где входные билеты на посвященную голубям выставку продавались со скидкой гостям с «птичьими» фамилиями. Также Зотова намерена обратиться к руководству «Москвариума» и Московского зоопарка с просьбой организовать бесплатное посещение для эковолонтеров в качестве поощрения за их деятельность, сообщает агентство городских новостей «Москва».