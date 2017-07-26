Чистая прибыль южнокорейского автоконцерна Hyundai во II квартале 2017 года упала более чем в два раза — на 51%, сообщается в пресс-релизе компании.

За полгода компания заработала 816,9 млрд вон ($728 млн), в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль составила 1,7 трлн вон.

Операционная прибыль Hyundai в прошедшем квартале упала на 24% — до 1,3 трлн вон, выручка уменьшилась на 2% и составила 24,3 трлн вон.

Автопроизводитель отметил, что резкое ухудшение показателей произошло из-за резкого падения продаж в Китае. Там с апреля по июнь продажи автомобилей Hyundai рухнули на 64,2% — до 105 тыс. машин.

Эксперты отмечают, что падение обусловлено политической напряженностью между Пекином и Сеулом из-за планов по размещению американских систем ПРО в Южной Корее.

На долю Китая приходится примерно 20% продаж Hyundai. Компания имеет четыре предприятия в КНР и собирается ввести в эксплуатацию еще один завод в этом году.

Помимо китайского рынка, снижение продаж машин Hyundai наблюдалось и в США. В апреле–июне прибыль опустилась на 11,5%, до 177,568 тыс. автомобилей.

В компании отмечают, что прогноз на второе полугодие остается мрачным, с учетом неблагоприятной для Hyundai ситуации в Китае и США. При этом автопроизводитель ожидает, что продажи автомобилей в России и Бразилии продолжат расти, заявил вице-президент Hyundai Ку Зайонг.