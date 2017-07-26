В правительство внесены документы по утверждению территории опережающего развития «Южные Курилы». Об этом сообщил полномоченный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев добавил, что на территорию есть инвестиционный спрос. Первая инвестиционная заявка уже подана — планируется построить рыбоперерабатывающий комплекс.

«Меня интересовало, есть ли еще инвесторы, кроме Островного рыбокомбината. Обычно заходим в ТОР с несколькими инвесторами, одного маловато. Инвестиционный спрос есть. Там надо провести до конца работу, чтобы были оформлены заявки, чтобы в правительстве можно было сказать, что не один инвестор и что ТОР будет жить», — пояснил Трутнев.

Ранее правительство приняло решение о присвоении данной территории статуса ТОР.