СК проводит проверку по факту отравления 56 рабочих на стройплощадке в «новой Москве». Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля на стройплощадке в поселении Сосенское поселка Коммунарка. Около 50 рабочих обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Позже число отравившихся возросло до 56. Накануне вечером все пострадавшие ужинали макаронами на территории строительного объекта. Большинство пострадавших были доставлены в инфекционную больницу с сильными болями, часть рабочих отказались от госпитализации. По данным СК, в стационаре находятся 34 человека, их жизни ничто не угрожает.

Проводится проверка. Сотрудники Роспотребнадзора получили пробу пищи, которую употребляли рабочие, для проведения соответствующего исследования. Выясняется, какая фирма отвечала за поставки продуктов питания в служебные столовые, сообщает «Ридус» со ссылкой на Life.ru. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.