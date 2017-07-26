Суд высшей инстанции Республики Коми приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по громкому «делу лесников». Ранее приговор по этому делу вызвал широкий общественный резонанс.

Как напоминает ИА «Комиинформ», в марте суд Сыктывкара приговорил главу регионального комитета лесов Василия Осипова, его замов Александра Куратова и Руслана Ульянова, сотрудников комитета Анатолия Слюсаря, Андрея Навалихина и директора госучреждения «Коми региональный лесопожарный центр» Владимира Дробахина к колонии сроком от двух до пяти лет.

Ими был причинен беспрецедентный для Коми ущерб — 4,1 млрд рублей. Все они обвинялись по статье «Незаконная рубка». Осипова также обвинили в получении взятки.

Адвокаты просят оправдать обвиняемых по всем статьям.

Один из осужденных по этому делу, Владимир Дробахин, в середине июня написал открытое письмо, в котором обвинил суд в том, что тот не проанализировал должным образом все обстоятельства этого дела. Кроме того, по его мнению, суд занимался подменой понятий при формулировке заключений.

В свою очередь глава отдела лесов Greenpeace в России Алексей Ярошенко назвал «дело лесников» правовым произволом и заявил, что в стране формируются «посадочные должности» и «посадочные профессии».