Создатель культового мультипликационного сериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг планирует снять многосерийную анимационную комедию для взрослых, которая расскажет о жизни юной принцессы-алкоголички. Об этом сообщает Coming Soon.

Действие сериала будет происходить в средневековом королевстве Dreamland. Мультфильм под названием «Разочарование» снимут для стримингового сервиса Netflix. Выполнит анимацию студия Rough Draft Studios.

В центре сюжета — злоключения молоденькой, сильно пьющей принцессы, ее личного демона Люси и друга Эльфо. Главные герои будут встречать на своем пути и других сказочных персонажей — гарпий, орков и троллей.

«Разочарование» будет о жизни и смерти, любви и сексе, а также о том, как смеяться в мире, полном страданий и идиотов, несмотря на то что говорят вам старшие, волшебники и другие ублюдки», — цитируют «Дни.Ру» Грейнинга.

На экраны мультсериал для взрослых выйдет в следующем году. Планируется опубликовать сразу десять эпизодов картины. Всего же запланировано выпустить 20 серий.