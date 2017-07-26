Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле считает, что санкции США не должны касаться европейских фирм, в противном случае Евросоюз обязан ввести ответные ограничительные меры. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Влияние санкций США на европейские фирмы должно быть исключено. Если для этого нет гарантий, необходимы соответствующие ответные меры ЕС», - приводит слова Бюхеле официальный сайт комитета.

Ранее Палата представителей конгресса США абсолютным большинством голосов приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. В Европейском союзе новый пакет санкций назвали «односторонними действиями Вашингтона».