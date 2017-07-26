Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер приедет в Москве, где, по его мнению может состояться стратегически важный разговор по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

«Я надеюсь пообщаться с представителями России в последующие несколько недель. Мы еще не согласовали день и место, но мы это сделаем, и, по моему мнению, это стратегически важный разговор», – приводит его слова BBC.

В воскресенье, 23 июля, спецпредставитель США побывал в Донбассе на подконтрольной Киеву территории. С представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР Волкер не контактировал и не общался.

В госдепе США также отметили, что Волкер собирается посетить в ближайшее время Париж, Брюссель, Вену и Лондон и провести ряд переговоров по вопросу конфликта на Украине.

Курт Волкер был назначен на пост спецпосланника Соединенных Штатов 7 июля американским госсекретарем Рексом Теллерсоном. Ранее Волкер был послом США при НАТО.

Его задача - координировать все усилия госдепартамента по урегулированию конфликта в Донбассе.