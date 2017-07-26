Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование по уголовному делу в отношении москвича Сергея Егорова, который обвиняется в убийстве девяти дачников в Тверской области. Об этом договорится в сообщении СКР, размещенном на сайте ведомства в среду.

По версии следствия, 3 июня 2017 года Сергей Егоров в состоянии алкогольного опьянения расстрелял девятерых человек на почве личной неприязни.

Вина Егорова полностью подтверждена, он признан вменяемым.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.