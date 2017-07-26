В крупной партии солено-сушеного кальмара весом в 1 т, прибывшей из Китая, специалисты обнаружили превышение допустимого уровня ртути почти на 30 процентов. О том, что продукция опасно стало известно уже после того, как груз отправился в Челябинск.

Уровень ртути был обнаружен при лабораторных испытаниях, результаты сразу же внесли в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Как сообщает ИА PrimaMedia, чтобы вовремя исключить опасный продукт из свободного оборота информация о результатах исследования была направлена в региональное управление Роспотребнадзора и получателю груза, предпринимателю из Челябинска.

В отношении китайской компании, которая виновна в поставке ненадлежащей продукции, уже вводились ограничения на поставки в связи с превышением уровня бактериальной обсеменности в 2015 году. По той же причине уже в 2016 году в отношении грузов предприятия ввели режим усиленного лабораторного контроля.