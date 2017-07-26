Суд ЕС отменил решение суда первой инстанции (трибунала) о непризнании палестинского движения ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В 2014 году трибунал исключил ХАМАС из европейского списка террористических группировок.

«Суд постановил, что трибунал не должен был аннулировать сохранение ХАМАС в европейском списке террористических организаций, и направил дело на повторное рассмотрение», — сказано в заявлении пресс-службы.

Движение ХАМАС воспринимается в мире достаточно неоднозначно. Некоторые страны, среди которых Израиль, Канада, США, Япония и Европейский союз, считаю палестинское объединение террористической организацией. В России организация не запрещена и не считается экстремистской. Австралия и Великобритания признают террористическим только военное крыло ХАМАС.