Галина Бакушева, SЕO-эксперт

О том, чем нравится и не нравится выбранная профессия

— SEO — пожалуй, единственное ответвление в вебе, сочетающее в себе разработку сайта, аналитику и маркетинг. Работа нравится, поскольку можно практически сразу увидеть результат своих трудов в глобальной сети. Многие часто не понимают сути профессии и недооценивают сеошников, хотя SEO давно переросло в важную отрасль и стало неотъемлемой частью развития диджитал-проектов.

Дмитрий Зива, заместитель технического директора, системный администратор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, почему выбрал эту профессию и насколько она востребована

— Профессию сисадмина я не выбирал. Я окончил факультет вычислительной математики и кибернетики по специальности «прикладная математика». После окончания вуза работал с железом в основном. Занимался разработкой программно-аппаратного комплекса. Затем работал в банке, а после перешел в «Известия» в 2000 году. В данный момент складывается странная ситуация: востребованы в основном низкоквалифицированные специалисты, которым можно платить небольшую зарплату. Они что-то понимают и что-то могут сделать, но сложные проблемы обычно решить не в состоянии. Тогда приходится подключать специалистов с большим опытом, которых компании активно ищут.

Игорь Ворошилов, web-аналитик, начальник отдела развития и разработки интернет-продуктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, как оказался в профессии и чем она нравится

— В моем случае не я выбрал эту профессию, а профессия выбрала меня. Это случилось абсолютно неожиданно. Наталья Лосева, бывший руководитель интернет-редакции «Известий», еще в 2004 году пригласила меня к себе в команду. До этого я имел опыт работы с сайтами, но он был исключительно информационный, рекламный. Эта профессия позволяет сочетать несочетаемые вещи: технические навыки, которые я приобрел в годы учебы, с гуманитарным складом ума.

Владимир Бутов, старший программист

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, почему выбрал свою профессию

— Тяга ко всякой технике у меня была с детства. Родился я в небольшом рабочем городке, перепробовал много всего разного. Был руководителем, в металлургии поработал, электриком трудился. Я живу компьютерами. Раньше это было хобби, а сейчас я получаю за это деньги. Работу свою я никогда и ни на что не променяю.

Иван Ширяев, начальник отдела технической поддержки сайта и интернет-проектов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, сменил ли бы он профессию, будь у него такая возможность

— Я не стал бы выбирать другую профессию. Мне моя очень нравится. Если бы у меня была возможность вернуться во времени, в каких-то ситуациях я поступил бы по-другому, чтобы, наоборот, как-то помочь себе развиться в этом направлении. Если бы мне всё же пришлось выбирать другую сферу, то она, наверное, была бы связана с физическим трудом. Мог бы попробовать стать, например, строителем.

Артем Коновалов, разработчик веб-интерфейсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О том, чем еще увлекается, помимо компьютеров

— Помимо компьютеров, интересуюсь спортом, рисованием увлекаюсь со школы. Работа сидячая, но я стараюсь поддерживать активный образ жизни, поэтому посещаю тренажерный зал. К тому же занимаюсь тайским боксом и участвую время от времени в соревнованиях.