Смерть жительницы Челябинска ошибочно была зарегистрирована в ЗАГСе Перми. Проверку инициировала районная прокуратура Челябинска, к которой обратилось районное управление пенсионного фонда.

Там просили рассмотреть вопрос о получении пенсии 66-летней жительницей города, которая считалась умершей.

Запись о ее смерти от 30 апреля 2014 года была составлена отделом ЗАГС администрации Свердловского района Перми. Однако, как выяснилось, женщина с указанными в записи о смерти данными зарегистрирована и проживает с 1981 года в Челябинске.

Пенсию по старости она и не прекращала получать, отмечает ИА «Урал-пресс-информ».

Сама женщина связывает такую путаницу с утерей ею паспорта в 2010 году.

Сейчас в суд Челябинска прокуратура направила исковое заявление о признании записи о смерти женщины недействительной.