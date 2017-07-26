Число отравившихся в санатории в Карпатах увеличилось до 34 человек, среди них 25 иностранцев. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная госадминистрация.

«Граждан Республики Германия — 14 человек, Республики Польша — 11 человек и девять украинцев. Состояние пострадавших средней и легкой тяжести. Всего в санатории находилось около 152 человек. Причина отравления людей, фамилии лиц устанавливаются», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших, которые были госпитализированы в Верховинскую районную больницу с пищевым отравлением. Среди пострадавших по состоянию на 25 июля насчитывается 26 детей.

Для расследования данного инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы Украины заявляли, что в качестве причины массового отравления рассматриваются продукты, которые пострадавшие привезли с собой.