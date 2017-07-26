Россия примет «болезненные» для США меры в ответ на закон о новых санкциях против Москвы и на арест российской дипсобственности. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Будем готовить официальную реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон, и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и прочее», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что из-за действий США ни о какой нормализации отношений речи быть не может.

«Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда», — написал сенатор.

По словам Косачева, сложившуюся ситуацию необходимо обсудить с Евросоюзом, экономические интересы которого новые санкции США также затрагивают.

Глава комитета подчеркнул, что России необходимо продолжить выстраивать отношения с остальным миром, «который гораздо шире западного, а на США свет клином не сошелся».

Накануне палата конгресса США одобрила новый закон об ограничительных мерах в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь документ должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп.