Россия продолжит искать формы для результативного диалога с США, несмотря на новые санкции.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы не поддаемся эмоциям. Будем работать на поиски путей движения вперед, настойчиво, последовательно искать формы для поиска компромисса по вопросам, которые значимы и для России, и, я думаю, для США», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что тем для обсуждения много — борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения, например.

Заявление Рябкова прозвучало после того, как конгресс США выступил за ужесточение односторонних санкций против России, Ирана и КНДР.