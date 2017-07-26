Эволюция автомобилей «ГАЗ»
26 июля 1963 года были изготовлены первые образцы ГАЗ-53, одного из самых массовых грузовиков своего времени
ГАЗ-АА, известный как полуторка, был собран в 1932 году по образцу грузовика Ford Model AA. На базе автомобиля создали множество модификаций, одной из вариаций стал снегоход
Фото: РИА Новости/Николай Добровольский
Первым массовым легковым автомобилем Горьковского автомобильного завода стал ГАЗ-А, выпускавшийся с 1932 по 1936 год. Прототипом машины послужил американский Ford-A: На фото: ГАЗ-А в пустыне Каракум во время автопробега по маршруту Горький–Памир–Москва–Горький в 1936 году
ГАЗ М-1, который многие знаю как «Эмку», производился с 1936 по 1942 год. Эта модель была одной из самых популярных в стране. Количество экземпляров ГАЗ М-1 превышало 60 тыс. На фото: советские солдаты возле автомобиля ГАЗ-М1 в послевоенное время на улице Будапешта
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Серийный выпуск культового автомобиля «Победа» начался в 1946 году. За 14 лет было собрано свыше 240 тыс. машин. Изначально автомобиль хотели именовать «Родиной», однако Иосиф Сталин запретил продавать транспортное средство с таким названием, поэтому его пришлось сменить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Впервые эмблема «Бегущий олень» появилась на передней панели автомобилей ГАЗ в 1950-е годы. То же животное изображено на гербе Нижнего Новгорода, где был основан первый завод
Фото: ТАСС/Николай Кулешов
Первый ГАЗ-13 был собран в конце 1950-х. «Чайка» задумывалась как автомобиль представительского класса. Всего было изготовлено чуть больше 3 тыс. экземпляров. На фото: ГАЗ представляет в 1977 году на ВДНХ новую семиместную модификацию «Чайки»
Фото: ТАСС/Андрей Гореловский
«Волга» выпускалась на заводе более 50 лет. Последний автомобиль сошел с конвейера в 2010 году. За это время было выпущено более 10 моделей «Волги» На фото: любимый автомобиль Юрия Гагарина — черная «Волга» ГАЗ-21, которую ему подарило советское правительство
Фото: РИА Новости/Ю. Дворянников
Автомобиль ГАЗ-53 выпускался с 1961 по 1993 год и считался самым массовым грузовиком на территории бывшего СССР. Серийное производство ГАЗ-66 было развернуто в 1960-е годы. Автомобиль не только широко использовался в народном хозяйстве, но также был принят на вооружение Советской армии
Фото: РИА Новости/Д. Герман
По некоторым данным, модели ГАЗ-24 могли развивать скорость до 200 км/ч. Нередко модифицированные варианты машины использовались в качестве автомобилей сопровождения
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Автомобиль семейства «Газель» впервые сошел с конвейера в 1994 году и сразу же завоевал популярность среди россиян. Машина была настолько востребована, что за первое десятилетие выпустили свыше 800 тыс. экземпляров
Фото: commons.wikimedia.org
Серийное производство БТР-80 началось в 1984 году. с 1990-х годов он является основным бронетранспортером Вооруженных сил России. На фото: БТР-80 преодолевает водные препятствия
Армейские варианты бронебойного вседорожника ГАЗ «Тигр» способны перевозить до девяти человек и груз весом 1,2 т. При этом автомобиль может развивать скорость до 140 км/ч. На фото: «Тигры» на параде Победы в Москве
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