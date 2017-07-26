ГАЗ М-1, который многие знаю как «Эмку», производился с 1936 по 1942 год. Эта модель была одной из самых популярных в стране. Количество экземпляров ГАЗ М-1 превышало 60 тыс. На фото: советские солдаты возле автомобиля ГАЗ-М1 в послевоенное время на улице Будапешта