Китай собирается создать первую «марсианскую деревню» в провинции Цинхай, сообщили местные СМИ со ссылкой на научный центр изучения Луны и космоса.

Уточняется, что «марсианское поселение» будет располагаться в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе и станет центром по симуляции условий жизни на Марсе.

«Деревня должна стать центром по симуляции марсианских условий для проведения научных экспериментов. Данный район был выбран из-за довольно сложных климатических условий, здесь почти нет растительности, этим местность напоминает марсианскую поверхность», — цитирует телеканал CGTN руководителя проекта Лю Сяоцюня.

Также ученые полагают, что «марсианская деревня» может стать успешным туристическим и образовательным центром. Подробности проекта пока не раскрываются.