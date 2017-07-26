Неизвестные напали на двух молодых людей на востоке Лондона, пострадавшим плеснули в лицо жидкость, вероятно, это была кислота. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел на улице Роман-роуд 25 июля в 19.00 по местному времени. Очевидцы рассказали, что в один из магазинов забежали потерпевшие с криками: «Нас облили кислотой!», после чего владелец заведения попытался оказать им первую помощь. Молодые люди были госпитализированы.

В результате нападения пострадавшие получили ожоги лица и ног. На данный момент проводится расследование сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее 14 июля в британской столице произошла серия нападений с использованием кислоты. Подозреваемые — два подростка 15 и 16 лет — были задержаны, одному из них выдвинуто обвинение.