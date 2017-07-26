Уголовное дело заведено против матери семилетнего мальчика, который заживо сгорел в сарае в Саратове. 26-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 22 июля. Около 19:00 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании в деревянной постройке. Огонь уничтожил ее полностью. Позже на пепелище было обнаружено тело ребенка 2010 года рождения.

Следствие установило, что в тот день мальчика в сарае заперла его мама в воспитательных целях. Она оставила ребенка без присмотра надолго. В это время там произошел пожар. Мальчик не смог самостоятельно выбраться из горящего здания.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, в ближайшее время будут проводиться судебные экспертизы, сообщает ИА «Взгляд-инфо».